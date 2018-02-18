Atikmdag patcher AMD/ATI Pixel Clock Patcher: Скачать

AMD/ATI Pixel Clock Patcher (atikmdag patcher)
Просмотров 73.8к. Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Скачать atikmdag patcher 1.4.12
  2. Инструкция:
  3. Как откатить изменения

Atikmdag patcher отменяет проверку подписи драйверов для видеокарт на чипсетах от AMD/ATI для обеспечения высоких разрешений и частот, убирая лимиты тактовых частот, так же используется корректной работы драйвера после перепрошивки видеокарт и снимает лимиты на разгон. Лечит error 43

Скачать atikmdag patcher 1.4.12

AMD/ATI Pixel Clock Patcher (atikmdag patcher)

Скачать atikmdag patcher 1.4.12

 

1.4.12: Обновлено для версии 21.9.1/21.9.2. Исправлено ограничение CrossFire.

1.4.11: Обновлено для версий 21.6.1-21.7.2. Исправлены проблемы с программным обеспечением Radeon.
1.4.10: Обновлено до 21.4.1.
1.4.9: фиксированный предел HDMI-DVI для 20.11.2 и предел HBlank для 20.5.1.
1.4.8: Обновлено до версии драйвера 20.5.1.
1.4.7: новый предел SL-DVI / HDMI.
1.4.6: новый предел HDMI-DVI.
1.4.5: Обновлено до версии 17.4.1. новый предел DP-DVI / HDMI.
1.4.4: Проверка подписи BIOS.
1.4.3: Исправлен лимит HBlank для 16.12.1.

Инструкция:

  1. Откройте atikmdag-patcher.exe от имени администратора. (кликните правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора»)
  2. Программа найдет все лимиты, выбираете «Да», чтобы исправить и переподписать драйвер. Если что-то пошло не так- переустановите драйвер для видеокарты, либо поищите новую версию программы
  3. Перезагрузка

Как откатить изменения

Чтобы вернуть все как было, запустите патч ещё раз, выберите «Да». Программа восстановит настройки из резервной копии.

Далее вы можете задать более высокие частоты обновления, используя программы для детальной настройки разгона видеокарт, например Overdriventool или MSI Afterburner

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  1. ПроМайнер

    Спасибо, все работает!

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  2. Andymining

    All is clear and works perfect!

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  3. hardminer

    Thank you! Clean and safely

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  4. ДенегГений

    Полностью поддерживаю — годная тема!!

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  5. n1nyan

    Thank you!

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  6. Markus

    fixed error 43 by this patch!

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  7. Гоша

    Если у кого не сработало- запускайте от администратора!

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  8. 1212

    Спасибо все окей

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  9. MR

    I get a «Driver file too large» error. Any ideas?

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  10. George

    I get a «Driver filetoo large» error. Any ideas?

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  11. Carrier

    Thanks!

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  12. ykfkgjdfj

    Большое спасибо, выручили!

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  13. Аноним

    Works fine!

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  14. Zachery

    Yes this patch works for me, it canceled sign on my drivers and i can now overclock my GPU Thanks!

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