Polaris Bios Editor (PBE) 1.7.6 скачать | Полное руководство

Вы здесь, потому что ищете программные решения для улучшения производительности майнинга криптовалюты, и здесь есть полезная информация для вас. Используете систему в виде настольного ПК или фермы на базе видеокарт, тогда утилита Polaris Bios Editor (PBE) поможет модифицировать оборудование для максимальной эффективности.

Скачать Polaris BIOS Editor 1.7.6 Аналоги: Red BIOS Editor

Прежде чем начать

Существует ряд специальных программ, с помощью которых настраиваются тайминги видеокарт BIOS, что позволяет разогнать GPU упростить и ускорить процесс майнинга и сделать его более эффективным. К такому софту как раз относится Polaris Bios Editor (PBE) версии 1.7.6. Предупреждаем, что производитель в праве лишить вас гарантии, если вдруг ваша видеокарта сломается из-за неверной перепрошивки, рекомендуем соблюдать все рекомендации и инструкции, что бы этого не произошло.

Polaris Bios Editor для “чайников”

Polaris Bios Editor (PBE) — это программа для ручной настройки БИОСа – изменения таймингов GPU, работающая на архитектуре Полярис. Если конкретно, то утилита позволяет модифицировать рабочие параметры видеокарты (тайминги, частоту GPU, напряжение ядра и другие полезные характеристики), что делает майнинг продуктивней, а значит больше прибыли за единицу времени.

PBE совместима с 99% видеокартами (AMD RX 460/470/480/550/560/570/580/590) и подходит для всех типов памяти, в том числе Elpida, Micron, Samsung, Hynix. Программа версии 1.7.5 полностью бесплатна и доступна к скачиванию на официальном сайте, но также есть её продвинутая версия Polaris Bios Editor PRO 3 , которая даёт самый большой прирост хешрейта, но для максимальной эффективности настройки нужно проводить вручную.

Что может PBE

В утилите были исправлены баги, обновлены тайминги для видеокарт и добавлена поддержка для ряда памяти. Самые первые версии 1.4 и 1.5 уже давно устарели, 1.6 и все её версии могут не поддерживать идентификаторы устройств и выдают ошибки, поэтому рекомендуем к скачиванию только версии 1.7 и выше.

ВАЖНО! Используйте только официальные источники для скачивания программы. Форумы и посторонние ресурсы могут навредить безопасности вашей системы.

Polaris Bios Editor 1.7.6 имеет следующие функциональные возможности:

Модификации BIOS для улучшения работы с ним.

Настройки таймингов видеокарты.

Доступ к базе встроенных таймингов от разработчиков, чтобы неопытные майнеры могли также эффективно настраивать рабочие параметры видеокарты.

Возможность быстрого и лёгкого копирования таймингов, а также их последующее редактирования под конкретные требования.

Функции настройки напряжения графического процессора.

Снятие блокировки дополнительных шейдеров в графических процессорах серии AMD 480.

Как использовать Polaris Bios Editor

А теперь перейдём к тому, как начать использовать функционал программы Polaris Bios Editor.

1. Скачиваем

Скачиваем файл актуальной версии (синяя кнопка выше).

2. Подготовка

Распакуйте архив в папку на компьютере.

ВАЖНО! Когда вы будете вносить изменения в рабочие параметры БИОСа видеокарты, есть вероятность того, что система будет работать нестабильно, а поэтому очень важно сохранить бекап текущей конфигурации для отката БИОСа к базовым настройкам. Рекомендуем использовать программу GPU-Z для сохранения настроек и бэкапа BIOS.

3. Настройка

Открываем файл-установщик PolarisBioseditor.exe . Перед запуском утилита покажет окно от разработчиков, где нужно нажать “OK”.

После открытия в окне жмём OPEN BIOS (открыть биос). Откройте BIOS (Который вы сохранили в пункте 2 при помощи GPU-Z или ATIFlash). Программа подгрузит вашу прошивку и покажет рабочие тайминги видеокарты (окно внизу справа).

Под этим окном есть кнопка “One Click Timing Patch”, при нажатии которой программа автоматически подберёт новые тайминги под ваш графический процессор. В новом окне нажимаем “ОК”.

Новые тайминги для видеокарты установлены.

ВАЖНО! Чтобы узнать наверняка работает ли обновлённая конфигурация, стоит некоторое время протестировать систему. Помайните и зафиксируйте показатели майнинга и стабильности системы. Если они не отличаются от предыдущих (производительность не выросла), попробуйте обновить тайминги ещё раз. Если система ведет себя нестабильно- попробуйте снизить разгон.

Для опытных пользователей есть поля GPU и Memory, где доступны расширенные настройки (ручные). Если знаний и навыков недостаточно, то лучше не трогать эти настройки, иначе вы рискуете просто спалить систему. Эти настройки отвечают за питание ядра и памяти на разных частотах и их допустимые температуры.

4. Сохранение

Каждый новый файл обновлённых настроек БИОСа вы можете сохранять, а после задействовать их по потребностям (вы можете хранить несколько разных файлов).

С Polaris Bios Editor (PBE) вы добьётесь максимальной производительности, не прибегая к сложным и замысловатым настройкам видеокарты.

Далее систему нужно пропатчить с помощью Atikmdag patcher, если вы этого ещё не сделали, чтобы снять ограничения драйверов

Прошить BIOS в видеокарту с помощью утилиты ATIFlash / ATI WinFlash

Для дальнейшей настройки разгона видеокарты рекомендуем использовать Overdriventool или MSI Afterburner

Видео-инструкции: