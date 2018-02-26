Polaris Bios Editor (PBE) 1.7.6 скачать | Полное руководство

Вы здесь, потому что ищете программные решения для улучшения производительности майнинга криптовалюты, и здесь есть полезная информация для вас. Используете систему в виде настольного ПК или фермы на базе видеокарт, тогда утилита Polaris Bios Editor (PBE) поможет модифицировать оборудование для максимальной эффективности.
Скачать Polaris BIOS Editor 1.7.6
Аналоги:
Прежде чем начать
Существует ряд специальных программ, с помощью которых настраиваются тайминги видеокарт BIOS, что позволяет разогнать GPU упростить и ускорить процесс майнинга и сделать его более эффективным. К такому софту как раз относится Polaris Bios Editor (PBE) версии 1.7.6. Предупреждаем, что производитель в праве лишить вас гарантии, если вдруг ваша видеокарта сломается из-за неверной перепрошивки, рекомендуем соблюдать все рекомендации и инструкции, что бы этого не произошло.
Polaris Bios Editor для “чайников”
Polaris Bios Editor (PBE) — это программа для ручной настройки БИОСа – изменения таймингов GPU, работающая на архитектуре Полярис. Если конкретно, то утилита позволяет модифицировать рабочие параметры видеокарты (тайминги, частоту GPU, напряжение ядра и другие полезные характеристики), что делает майнинг продуктивней, а значит больше прибыли за единицу времени.
PBE совместима с 99% видеокартами (AMD RX 460/470/480/550/560/570/580/590) и подходит для всех типов памяти, в том числе Elpida, Micron, Samsung, Hynix. Программа версии 1.7.5 полностью бесплатна и доступна к скачиванию на официальном сайте, но также есть её продвинутая версия Polaris Bios Editor PRO 3, которая даёт самый большой прирост хешрейта, но для максимальной эффективности настройки нужно проводить вручную.
Что может PBE
В утилите были исправлены баги, обновлены тайминги для видеокарт и добавлена поддержка для ряда памяти. Самые первые версии 1.4 и 1.5 уже давно устарели, 1.6 и все её версии могут не поддерживать идентификаторы устройств и выдают ошибки, поэтому рекомендуем к скачиванию только версии 1.7 и выше.
ВАЖНО! Используйте только официальные источники для скачивания программы. Форумы и посторонние ресурсы могут навредить безопасности вашей системы.
Polaris Bios Editor 1.7.6 имеет следующие функциональные возможности:
- Модификации BIOS для улучшения работы с ним.
- Настройки таймингов видеокарты.
- Доступ к базе встроенных таймингов от разработчиков, чтобы неопытные майнеры могли также эффективно настраивать рабочие параметры видеокарты.
- Возможность быстрого и лёгкого копирования таймингов, а также их последующее редактирования под конкретные требования.
- Функции настройки напряжения графического процессора.
- Снятие блокировки дополнительных шейдеров в графических процессорах серии AMD 480.
Как использовать Polaris Bios Editor
А теперь перейдём к тому, как начать использовать функционал программы Polaris Bios Editor.
1. Скачиваем
Скачиваем файл актуальной версии (синяя кнопка выше).
2. Подготовка
Распакуйте архив в папку на компьютере.
ВАЖНО! Когда вы будете вносить изменения в рабочие параметры БИОСа видеокарты, есть вероятность того, что система будет работать нестабильно, а поэтому очень важно сохранить бекап текущей конфигурации для отката БИОСа к базовым настройкам. Рекомендуем использовать программу GPU-Z для сохранения настроек и бэкапа BIOS.
3. Настройка
Открываем файл-установщик PolarisBioseditor.exe. Перед запуском утилита покажет окно от разработчиков, где нужно нажать “OK”.
После открытия в окне жмём OPEN BIOS (открыть биос). Откройте BIOS (Который вы сохранили в пункте 2 при помощи GPU-Z или ATIFlash). Программа подгрузит вашу прошивку и покажет рабочие тайминги видеокарты (окно внизу справа).
Под этим окном есть кнопка “One Click Timing Patch”, при нажатии которой программа автоматически подберёт новые тайминги под ваш графический процессор. В новом окне нажимаем “ОК”.
Новые тайминги для видеокарты установлены.
ВАЖНО! Чтобы узнать наверняка работает ли обновлённая конфигурация, стоит некоторое время протестировать систему. Помайните и зафиксируйте показатели майнинга и стабильности системы. Если они не отличаются от предыдущих (производительность не выросла), попробуйте обновить тайминги ещё раз. Если система ведет себя нестабильно- попробуйте снизить разгон.
Для опытных пользователей есть поля GPU и Memory, где доступны расширенные настройки (ручные). Если знаний и навыков недостаточно, то лучше не трогать эти настройки, иначе вы рискуете просто спалить систему. Эти настройки отвечают за питание ядра и памяти на разных частотах и их допустимые температуры.
4. Сохранение
Каждый новый файл обновлённых настроек БИОСа вы можете сохранять, а после задействовать их по потребностям (вы можете хранить несколько разных файлов).
С Polaris Bios Editor (PBE) вы добьётесь максимальной производительности, не прибегая к сложным и замысловатым настройкам видеокарты.
Далее систему нужно пропатчить с помощью Atikmdag patcher, если вы этого ещё не сделали, чтобы снять ограничения драйверов
Прошить BIOS в видеокарту с помощью утилиты ATIFlash / ATI WinFlash
Для дальнейшей настройки разгона видеокарты рекомендуем использовать Overdriventool или MSI Afterburner
Пользуюсь этим софтом, все отлично. Недавно наткнулся на платный Polaris BIOS Editor, в котором уже предустановлены тайминги для разных моделей карт. Как думаете стоит его покупать или нет?
Мы думаем, что все тайминги для всех моделей памяти и карт уже и так есть в свободном доступе. Платите, если не хотите заморачиваться
Скачал, все отлично, спасибо)
Самое лучшее из того, чем можно кастомно настроить БИОС!
I own Asus ROG GL702ZC laptop with Radeon RX580 gpu. It’s locked to 1077MHz Core clock and 2000MHz memory clock. I am wondering how safe it will be to mod it’s bios to unlock it’s core clock assuming that there is no second video card in case this one bricks.
Could someone help me, please?
im from india i dont have crypto how to pay for bio aditor in usd ?
hi can u please re-upload the Polaris editor for modding the bios.. seems to be many sites have the link but all are either dead links or the downloads never happen.
managed to find the 1.4 version but when i load my original bios to it the memory straps don’t show up.. so was checking for a later version. have a rx580 sapphire pulse 8gb card with dual bios and it has Samsung memory ..
Hi, links are fine)
Just wait 1-2 seconds, MEGA will load and click on green button “Donwload”
you need version 1.6.7
Hi, I downloaded it and when I clicked on click patch I got error saysing no supported memory found, I am sure I have rx580 with samsung memory ddr5, what could be wrong? that you
Hello, you tried both?
Always use it for my GPU. 0.7.2 is the lastest version or it has updated?
Original PolarisBiosEditor-1.6.7 Thanks!
yes
Hei,
Jeg har et amd readeon rx 390 8gb som jeg gjerne skulle ha flashet. Kan jeg bruke samme fremgangsmåte på det i Polaris BIOS Editor? Om jeg ikke kan det, er det noen som har andre løsninger?